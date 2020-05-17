ÇANKIRI Güvenlik görevlileri yiyeceklerini tilki ile paylaştı

Güvenlik görevlileri yiyeceklerini tilki ile paylaştıÇANKIRI'da, Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) güvenlik görevlileri, iftarda yiyeceklerini tilki ile paylaştı.

17.05.2020 23:03 | Son Güncelleme: 17.05.2020 23:04
Güvenlik görevlileri yiyeceklerini tilki ile paylaştı
ÇANKIRI'da, Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) güvenlik görevlileri, iftarda yiyeceklerini tilki ile paylaştı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Uluyazı Kampüsü içerisinde bir süre yiyecek bulmak için dolaşan tilki, güvenlik görevlilerinin bulunduğu bölgeye kadar geldi. Hayvanın aç olduğunu anlayan güvenlik görevlileri, tilkiyle iftar için hazırladıkları yemeklerini paylaştı. Karnını doyuran tilk ise bir süre sonra bölgeden ayrıldı.
Güvenlik görevlilerinden Murat Çelik, tilkinin ara ara nöbet tuttukları kulübeye geldiğini, bazen de kampüs içine girdiğini belirterek, "Yabani bir hayvan olmasına rağmen yanımıza kadar geliyor. Biz de iftarlık yemeğimizi onunla paylaştık, daha sonra yanımızdan ayrıldı" diye konuştu. ÇANKIRI Güvenlik görevlileri yiyeceklerini tilki ile paylaştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Güncel, Haber

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