Çankırı Halterde Naim'in İzinde

Kaynak: İHA

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Kırıkkale'de düzenlenen Okul Sporları Halter Gençler B Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olarak dönen Numan Berat Koçak'ı ve Türkiye üçüncüsü olan Taner Çağlar'ı tebrik ederek "halter ayakkabısı" ile ödüllendirdi.Çankırı Şehit Hasan Gülhan Anadolu Lisesi öğrencilerinden Numan Berat Koçak ve Taner Çağlar, 45 ilden yaklaşık 350 sporcunun katıldığı Okul Sporları Halter Gençler B Türkiye Şampiyonası'nda Çankırı'yı gururlandırdı. 55 kiloda yarışan Numan Berat Koçak, koparmada 77, silkmede 104, toplamda ise 181 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu. Aynı yarışmada 81 kiloda yarışan Taner Çağlar ise koparmada 91, silkmede 113, toplamda ise 205 kilo kaldırarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Gençleri başarılarından dolayı ödüllendiren Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Koçak ve Çağlar'a halter ayakkabısı hediye etti. Boz, "Milli takım kadrosunda yer alan ve 2018 yılında İtalya'dan U-15'lerde Avrupa ikinciliği ile dönen Numan Berat Koçak'ın kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu olması ve Taner Çağlar'ın da yine kendi kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etmesi Naim Süleymanoğlu'nun izinde bir Çankırı gençliğinin var olduğunun göstergesidir. Sporcularımızın önlerinde uzun yıllar var. Gençlerimizin ülkemizi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil ederek Türk halterine damgalarını vuracaklarına inanıyorum" dedi. - ÇANKIRI