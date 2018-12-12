Çankırı İl Merkezinde Kar Yağışı Başladı

Çankırı
il merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, çatıları ve arabaların üzerini beyaza bürüdü.
Çankırı il merkezinde sabah saatlerinde başlan kar yağışı işe ve okula giden vatandaşların yüzünü güldürdü. Yağan
karla birlikte il merkezinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesinin çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. - ÇANKIRI
Sabah,Çankırı
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:31