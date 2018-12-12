Çankırı İl Merkezinde Kar Yağışı Başladı

- Çankırı
il merkezinde kar yağışı başladı
ÇANKIRI - Çankırı il merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, çatıları ve arabaların üzerini beyaza bürüdü. Sabah
saatlerinde başlan kar yağışı işe ve okula giden vatandaşların yüzünü güldürdü. Yağan
karla birlikte il merkezinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesi
çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniliyor.
Sabah,Çankırı
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:03