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Çankırı iyi parti merkez ilçe başkanı istifa etti

ÇANKIRI'da İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

06.09.2019 15:29 Çankırı iyi parti merkez ilçe başkanı istifa etti
ÇANKIRI'da İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, yaptığı yazılı açıklamasında partiden istifa ettiğini duyurdu. Doğan, açıklamasında, "Türklük davasının kutupları olan değerli büyüklerimin yolunda yürüme şerefine nail olduğum siyaset hayatıma başladığım yerde devam etmek için Çankırı İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'in 'Ülkücünün yeri yuvasıdır' sözünü önemsiyor, buradan o çağrıya karşılık veriyorum. Duruşumun belli olduğu davamda Ülkücü ve Türk Milliyetçisi olarak devam edeceğim" ifadelerine yer verdi. Doğan'ın istifasının ardından MHP'ye başvurduğu öğrenildi.



İYİ Parti, Çankırı, Politika

Kaynak: DHA

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