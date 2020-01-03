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Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı

Çankırı merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı.

03.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:30 Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yozgat'daki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çankırı, Güncel

Kaynak: AA

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