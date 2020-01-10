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Çankırı merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Çankırı merkezli 6 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

10.01.2020 22:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:14Çankırı merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
merkezli 6 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonda daha önce gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü serbest bırakılmıştı.

Çankırı, Güncel

Kaynak: AA

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