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Çankırı'nın Hıcıp köyü, karantinaya alındı

ÇANKIRI'nın Korgun ilçesine bağlı Hıcıp köyü, 4 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

15.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:12
Çankırı'nın Hıcıp köyü, karantinaya alındı

ÇANKIRI'nın Korgun ilçesine bağlı Hıcıp köyü, 4 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Korgun Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Korgun İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 14.04.2020 tarih ve 09 sayılı kararıyla İlçemize bağlı Hıcıp köyünde 4 'Covid-19' pozitif vakanın tespit edilmesi nedeniyle, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 14 Nisan 2020 tarihi saat 00.00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek köye giriş ve çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Korgun, Güncel
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