Çankırı'nın Orta İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Çankırı'nın Orta ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bayram Yavuz Onay kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Onay 981, MHP adayı Yunus Yarımkaya 610, Saadet Partisi adayı Ahmet Nafiz Tekin 309 oy aldı.<br><br>Onay'ın öz geçmişi<br><br>Bayram Yavuz Onay, 1976 yılında Orta ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Orta ilçesinde tamamlamıştır. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Daha sonra 2007 yılında Mali Müşavir olmuştur. 2014 mahalli idareler seçimlerinde AK Parti Orta Belediye Başkanlığına aday olmuştur.