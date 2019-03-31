Çankırı'nın Şabanözü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

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Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Faik Özcan kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Faik Özcan 2 bin 741, MHP adayı Mustafa Karakaya bin 597, CHP adayı Zeki Göktaş bin 297 oy aldı.Özcan'ın öz geçmişi24 Ocak 1982'de doğan Faik Özcan, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi İktisat Bölümünden 2006 yılında mezun oldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Özcan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.