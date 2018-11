Çankırı'nın Tanıtımı İçin Kaya Tuzundan Hediyelik Yapıyor

10 Kasım 2018 Cumartesi 14:03



MUHAMMED KAYGIN - Çankırı 'da, takı tasarımcısı Ali Bülent Dereli , kaya tuzundan tespih, kolye, tablo ve anahtarlık gibi eşyalar yaparak kentin tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyor.Kent merkezindeki Buğday Pazarı Medresesi'ndeki iş yerinde hediyelik eşya tasarımı yapan 56 yaşındaki Ali Bülent Dereli, genellikle tuz lambası üretilen kaya tuzundan başka nesneler yapmak için harekete geçti.Hititlerden kalan yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasından çıkarılan kaya tuzlarını, küçük parçalar haline getirerek anahtarlık yapmaya başlayan Dereli, daha sonra tablonun yanı sıra tespih, kolye ve bileklik gibi ürünler tasarladı.İş yerini ziyaret edenlere kaya tuzu hakkında bilgi veren Dereli, tasarladığı süs eşyalarıyla kentin tanıtımına katkı sunuyor.Dereli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 yılından bu yana süs eşyası ve hediyelik eşyalar yaptığını söyledi.Kaya tuzunun tanıtımına katkı sağlamak için Çankırı'daki hediyelik eşya yelpazesini genişletmek istediğini dile getiren Dereli, "Küçük hediyelik eşyalar yapmaya başladım. İlk olarak kaya tuzundan kolye, anahtarlık gibi şeyler yaptım." dedi.Daha sonra aklına kaya tuzu parçalarından tespih yapmak geldiğini anlatan Dereli, "Anahtarlık ve kolyeden sonra tuzdan tespih yaptım. Oldukça da ilgi çekti. Tuz lambaları, anahtarlık ve kolyenin yanı sıra tespih de yaparak hediyelik eşya olarak sunma şansımız oldu." diye konuştu."Çankırı tuzunun her eve girmesi için çalışıyorum"Kaya tuzu tanıtımı için elinden geldiğince çabaladığına işaret eden Dereli, şunları kaydetti:"Tuzdan tablolar da yaparak Çankırı kaya tuzunun her eve girmesini sağlamaya çalışıyorum. Çankırı kaya tuzu duvarlarda asılı olsun diye uğraşıyorum. Kaya tuzlarına sanat eseri değeri vermeye çalışıyorum. Tuz bizim her şeyimiz. Çankırı'nın kalkınması için kaya tuzu önemli bir yer teşkil ediyor. Hediyelik eşya konusunu kendime görev bildim. Hiçbir ücret talep etmeden bu işi geliştirmek isteyenlere de kurs veriyorum. Ne kadar çok Çankırı'nın tanıtımına katkıda bulunursak o kadar çok mutlu olacağız."Dereli, kaya tuzunun birçok faydası bulunduğunu, bunun hediyelik eşyalarda kullanılmasının, plastik malzemelere göre daha sağlıklı olduğunu vurgulayarak, "Tuzun vücuttaki stresi aldığı söyleniyor. Bu yüzden plastik malzemelere göre tuz daha sağlıklı. İnsanlar gönül rahatlığıyla kullanabiliyor." ifadesini kullandı.