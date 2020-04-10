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Çankırı'nın Yapraklı ilçesi karantina altına alındı

Çankırı Valiliği tarafından yapılan açıklamada Yapraklı ilçesinin tamamının karantina altına alındığı bildirildi.

10.04.2020 19:13 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:13
Çankırı'nın Yapraklı ilçesi karantina altına alındı

Çankırı Valiliği tarafından yapılan açıklamada Yapraklı ilçesinin tamamının karantina altına alındığı bildirildi.


Çankırı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Hamdi Bilge Aktaş başkanlığında toplandı. Alınan kararda korona virüs salgınından kaynaklanan olumsuzlukların Yapraklı ilçesi için de tehdit oluşturduğu ve ilçe merkezi dahil olmak üzere 38 köyün karantina altına alındığı bildirildi. Çankırı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Yapraklı ilçesine yurt dışından ve diğer illerden çok sayıda vatandaş girişlerinin olması nedeni ile halk sağlığını korumak ve korona virüs (Covid-19) salgınının kontrolünü sağlamak amacıyla Yapraklı ilçemizin giriş ve çıkışlarının 10.04.2020 Cuma günü saat 24.00'ten itibaren kapatılarak ilçenin tamamının 14 gün süre ile karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına, gerekli tüm tedbirlerin alınarak uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Çankırı Valiliği, Bilge Aktaş, Yapraklı, Çankırı, Güncel
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