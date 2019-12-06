Haberler » Güncel » Çankırı rehabilitasyon merkezi sakinleri günlerini dolu dolu geçiriyor - Haber

Çankırı rehabilitasyon merkezi sakinleri günlerini dolu dolu geçiriyor

Rehabilitasyon merkezi sakinleri günlerini dolu dolu geçiriyorÇANKIRI Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, çeşitli spor aktiviteleri ve el sanatları yaparak günlerini geçiriyor.

06.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:37
Rehabilitasyon merkezi sakinleri günlerini dolu dolu geçiriyor
ÇANKIRI Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, çeşitli aktiviteleri ve el sanatları yaparak günlerini geçiriyor.
'nın Şabanözü ilçesinde bulunan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 170 engelliye hizmet vererek, onların sosyal gelişimlerinde büyük rol oynuyor. Kurumda idare, fizyoterapist, usta eğiticiler ve bakım personelleri olmak üzere toplam 142 kişi görev yapıyor. Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Uzman Psikolog Ulaş Arıcı, kurumun 2008 yılında hizmet vermeye başladığını ve şu anda kapasite yönünden Türkiye'nin 4'üncü büyük kuruluşu olduğunu söyledi.
Engelli bireylerin topluma katılmasını amaçladıklarını aktaran Arıcı, Toplumsal engelleri ortadan kaldırabilirsek, o zaman engellilik ortadan kalkar. Bizim buradaki amacımız da o. Buradaki sakinlerimizi toplumla iç içe kılmak için, onlara çeşitli beceriler kazandırmaya çalışıyoruz. Amacımız onların topluma katılması. Bunu yapabildiğimiz ölçüde hem dışardaki insanlarımız engellilerimizi ve engelliliği daha iyi tanıyor hem de bizim kurumda kalan sakinlerimiz diğer insanlarla bir araya geldikleri için daha mutlu oluyorlar. Engellilerimizin psikolojileri de iyileşiyor dedi.
Arıcı, kurumlarını engelliler için adeta ev ortamına çevirme gayretinde olduklarını belirterek, Burası engellilerimizin yaşam alanı, onların evi. Bir insan evinde ne kadar mutluysa bizim de amacımız engellilerimizi evlerinde mutlu kılabilmek. Onların normal bir insandan farklı yaşamadıklarını, farklı olmadıklarını hissettirmek ve bunu topluma da kabul ettirmek diye konuştu.
Çankırı rehabilitasyon merkezi sakinleri günlerini dolu dolu geçiriyor

Şabanözü, Çankırı, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:42 AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Haber
14:42 İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon - Haber
14:38 Adıyaman'da kapanan 64 yerleşim yerinin yolu açılıyor - Haber
14:37 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
14:36 Belediyeden "Kontağı çevirmeden önce kaputa vur" çağrısı - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
12:40 İnsansız kara aracı göreve hazır - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:25 Benzeri 13 milyon dolara satılan 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ele geçirildi - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
6.12.2019 14:48:33