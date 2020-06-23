ÇANKIRI Şehit ailesini de dolandıranlara 'Son Nokta' operasyonu 21 gözaltı

Şehit ailesini de dolandıranlara 'Son Nokta' operasyonu: 21 gözaltıÇANKIRI ve Ankara'da, aralarında şehit ailesinin de bulunduğu vatandaşları hayvan, otomobil ve gayrimenkullerini alarak dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen 'Son Nokta' adlı operasyonda 21 kişi...

23.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:17
Şehit ailesini de dolandıranlara 'Son Nokta' operasyonu: 21 gözaltı
ÇANKIRI ve Ankara'da, aralarında şehit ailesinin de bulunduğu vatandaşları hayvan, otomobil ve gayrimenkullerini alarak dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen 'Son Nokta' adlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin, emlak, galeri ve hayvancılık yaptıkları izlenimi verip mağdurlara az miktarda peşinat verdikleri, geri kalan para için üzerinde hiçbir mal varlığı olmayan suç ortağı arkadaşları adına senet düzenledikleri, senetleri günü geldiğinde ödemedikleri ve yine karşılıksız senet verdikleri tespit edildi.
Polisin, Çankırı ve Ankara'da 'Son Nokta' adıyla düzenlediği operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ocak ayında Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Kalekışla köyünde yaşayan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesini de dolandırdıkları belirlendi. ÇANKIRI Şehit ailesini de dolandıranlara ’Son Nokta’ operasyonu 21 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çankırı, Ankara, Güncel, Haber

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