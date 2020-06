ÇANKIRI Tüm birikimi sobada yanan kadına devletten yardım eli

Kaynak: DHA

Tüm birikimi sobada yanan kadına devletten yardım eliÇANKIRI'da tıp fakültesi okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği 15 bin TL, çalınma ihtimaline karşı sakladığı kuzine sobada yanan Gülşen Hayta'nın (46) mağduriyeti, Merkez Bankası tarafından giderildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın telefonla arayıp, mağduriyetinin giderildiğini söylediği Gülşen Hayta, Şunu anladım ki devletimiz her ne yaparsak yapalım yanımızda dedi. Kent merkezinde İncili Çeşme Mahallesi Tosya Caddesi üzerinde gecekonduda engelli annesi Hamide Hayta (84) ile birlikte oturan ve yıllar önce eşinden ayrılan 1 çocuk annesi Gülşen Hayta, biriktirdiği 15 bin TL'yi, yaz sıcağında yakmadığı kuzine sobasına sakladı. Hayta, geçen hafta annesi Hamide Hayta'nın üşüdüğünü söylemesi üzerine içinde para olduğunu unuttuğunu sobayı kömür atıp yaktı. Bir süre sonra kapağını açtığı sobadan hala duman yükseldiğini görünce kontrol eden Hayta, sakladığı paranın yandığını gördü. Hayta, daha güvenli olacağını düşünerek sobaya sakladığı paranın yanması üzerine büyük üzüntü yaşadı.BAKAN ALBAYRAK'TAN TELEFONHayta'nın yaşadığı durumun basına yansıması üzerine harekete geçen Merkez Bankası, kadının sobada yanan birikimini karşıladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Gülşen Hayta'yı telefonla arayarak, mağduriyetinin giderildiğini söyledi. DHA'ya konuşan Gülşen Hayta, Türkiye'nin hemen hemen her yerinden çok sayıda hayırseverimiz aradı. Bakanımız Berat Albayrak da aradı. Onun araması beni çok onurlandırdı, şereflendirdi. Şunu anladım ki devletimiz her ne yaparsak yapalım yanımızda. Desteğini, hizmetini, merhametini esirgemiyor bizden. Ben çok duygulandım bakanımızın aramasına, Allah bin kere razı olsun, devletimize zeval vermesin dedi.'BENİ ÇOK ONURLANDIRDI'Bakan Albayrak ile konuşmasını anlatan Hayta, Selamlaştık önce. Mağduriyetimi, sıkıntımı problemi konuştuk. Sıkıntının giderileceğini söyledi. Telefonunu gece gündüz arayabileceğimi söyledi. Bakanın böyle söylemesi beni çok onurlandırdı. Merkez Bankası'nın sıkıntımı giderdiğini söyledim. Bakanımız bunun hizmet olduğunu söyledi. Merkez Bankası'ndan da çok ilgilendiler. Sabah, öğlen aradılar. Allah hepsinden razı olsun, çok ilgilendiler, çok duyarlı davrandılar ifadelerini kullandı.'SIKINTIMI GİDERDİM, FAZLASINI İSTEMİYORUM'Gülşen Hayta, mağduriyetinin giderildiğini ve fazlasını istemediğini kaydederek, Bütün hayırseverlerden Allah razı olsun benim mağduriyetim giderildi. İnşallah benim gibi sıkıntıda olan herkesin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Biz çok güzel bir milletiz. Bunu bir kez daha görmüş oldum. Ben sıkıntımı giderdim, daha fazlasını da istemiyorum. Allah olmayanlara da yardım etsin. Beni arayanlara teşekkür ediyorum diye konuştu.