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Çankırı ve İskilip Belediyesi güçbirliği yapacak

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İskilip Belediyesi'ni ziyaret etti.

22.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:54Çankırı ve İskilip Belediyesi güçbirliği yapacak
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Belediyesi'ni ziyaret etti.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'e görevinde başarılar dileyen Başkan İsmail Hakkı Esen, yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı ve İskilip'in kardeş belediye olduğunu belirterek, bölgesel kalkınmayı gerçekleştirme adına İskilip Belediyesiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Başkan Esen'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ali Sülük, Çankırı Belediyesi ile birlikte her zaman işbirliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak ve yönetim kurulu üyeleri ile Çankırı ve İskilip Belediye meclis üyeleri de hazır bulundu. - ÇORUM

İsmail Hakkı Esen, Ali Sülük, İskilip, Çankırı, Güncel

Kaynak: İHA

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