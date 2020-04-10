Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çankırı'ya gelen araçlara korona virüs denetimi

Çankırı'ya gelen araçlara korona virüs denetimi Çankırı'da, Korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında şehre gelen tüm araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların salgın nedeniyle ateşleri ölçüldü.

10.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:19
Çankırı 'ya gelen araçlara korona virüs denetimi
ÇANKIRI - Çankırı'da, Korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında şehre gelen tüm araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların salgın nedeniyle ateşleri ölçüldü.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüs salgını, etkisini dünya üzerinde hala sürdürüyor. Salgınla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zongulak'a araş giriş-çıkışları 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Bu noktada Çankırı'da da denetimler hız kesmeden devam ediyor. Önce kendi güvenlik tedbirlerini alan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, şehre gelen araçlar tek tek durdurup içeride bulunanların ateşlerini ölçüyor. Araç içerisinde bulunanlara uyulması gereken kurallardan bahsedilirken zorunlu olmadıkça şehir değiştirilmemesi ve sokağa çıkılmaması gerektiği noktalarında da uyarılarında bulunuluyor. Zaman zaman oluşan yoğunluğa rağmen denetimlerden memnun kaldıklarını dile getiren sürücüler de, ekiplere teşekkürlerini iletti.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü de denetimlerin devam edeceğini ve kurallara uyulması gerektiğini belirtti. Çankırı’ya gelen araçlara korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Wuhan, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
FIFA’dan kulüplere destek mesajı: Yardım etmek görevlerimiz arasında Haberler
FIFA'dan kulüplere destek mesajı: Yardım etmek görevlerimiz arasında
Haberler ›› Yerel ››Çankırı'ya gelen araçlara korona virüs denetimi - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

19:38: Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne dek 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi." - Haberler 19:33: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor 19:31: Edremit'e 13 Nisan'a kadar özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı - Haberler 19:31: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi - Haberler 19:28: Polislere alkışlı kutlama - Haberler 19:26: Bitlis'te toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler 19:15: Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin