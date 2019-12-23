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Çankırılı gazeteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çankırılı gazeteciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

23.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:32 Çankırılı gazeteciler AA'nın
Çankırılı gazeteciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Çankırı Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Demir ile Doğruyol Gazetesi Sayfa Editörü Mehmet Ateş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından oylamaya sunulanlar hakkında bilgi aldı.
Fotoğrafları inceleyen Demir ve Ateş, kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Demir, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu vurgulayarak, "Anadolu Ajansını çalışmalarından dolayı kutluyorum. Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmasında önemli bir role sahip. Yarışmaya katılan meslektaşlarıma da başarılar diliyorum." diye konuştu.
Ateş ise Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğrafların hepsini çok beğendiğini belirterek Anadolu Ajansı muhabirlerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, Çankırı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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