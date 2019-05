Kaynak: AA

MUHAMMED KAYGIN - Dünya genelinde tsunami ve doğal afet konusunda farkındalık oluşturmak için her yıl Japonya 'da düzenlenen "Dünya Tsunami Farkındalık Günü Lise Öğrencileri Zirvesi" etkinliğine Türkiye adına Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi katılacak.Japonya'nın Hokkaido şehrinde 5- 12 Eylül 'de yaklaşık 80 ülkenin katılımıyla düzenlenecek "Dünya Tsunami Farkındalık Günü Lise Öğrencileri Zirvesi"ne katılmaya hak kazanan Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri sevinç yaşıyor."Karatekin İnsansız Hava Aracı " ve farklı bilimsel çalışmalar yapan TOBB Fen Lisesi öğrencilerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'ye temsil görevi verildi.Lisedeki 442 öğrenci arasından seçilen Can Pusat Dinçer, Damla Aydın , Süeda Eken, Kemal Enes Ulu ve Buğra Kaan Kaya ile öğretmenleri Bihter Dinçel Bak, Japonya'da doğal afetler ve tsunami konusunda sunum gerçekleştirecek.Okul müdürü Nazır Şahin, dönem içerisindeki projeleriyle hem yerel hem de ulusal platformda güzel yorumlar aldıklarını söyledi.Bu yıl yaptıkları proje çalışmaları sonucu Milli Eğitim Bakanlığınca Japonya'da yapılacak etkinliğe seçildiklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:"Etkinlikte karma olarak bütün öğrenciler belirli konularda seminerlere tabi tutulacak. Bunlar başta tsunami olmak üzere radyoaktif serpintiler, nükleer enerji patlamalarında oluşacak felaketler, deprem ve buna bağlı eğitim, ani müdahale bilgileri gibi konularda farkındalık oluşturularak bu tür müdahalelere hazır olmaları konusunda bir etkinlik olacak."Japon büyükelçi okulu ziyaret edecekJaponya'da yapılan eğitim ve bilgi birikimi sonucunda Türkiye'de sunumlar yapacaklarını anlatan Şahin, "Önümüzdeki günlerde Japonya Büyükelçisi de okulumuzu ziyaret edecek ve öğrencilerle tanışacak. Yazın öğrencilerimize ve öğretmenimize Japonca kursu aldırmaya başlayacağız. Bu tür çalışmaların hem öğrencilerimize hem de ülkemize katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.Dönem içerisinde bilişim ve teknoloji projeleri gerçekleştirdiklerini ve insansız hava aracı yaptıklarını anlatan Şahin, şöyle devam etti:"Geleceğin ülkemizi yönetecek olan insanları, mühendislerin altyapısını oluşturacak bunlar. Belki çocuklar üniversitede karşılarına çıkacak birçok teknolojiyi lisede görmüş oldular. Üniversiteye hazır gidecekler ve bölümlerini bilerek tercih edecekler. Binlerce, hatta on binlerce okul içerisinde farkındalık ortaya koyabildiğimiz için hem öğrencilerimiz hem de okulumuz adına mutlu oldum. Ülkemizi temsil etmemiz güzel bir olay, inşallah buna benzer çalışmaları artırdığımızda hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin motivasyonu artacaktır.""Her şey bizim için bir hayalle başladı"Japonya'da Türkiye'yi temsil edecek 9. sınıf öğrencisi Damla Aydın da heyecan verici bir tecrübe yaşayacaklarını dile getirdi.Okullarının projeler alanında etkin olduğunu aktaran Aydın, "Çünkü her şey bizim için bir hayalle başladı. Birçok projelerimiz var. Açıkçası Türkiye'nin bizi tanımasını sağlayan projemiz de insansız hava aracı yapışımız oldu. Bizim için tam bir hayaldi fakat öğretmenlerimizin de yardımıyla gerçeğe dönüştü. Japonya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz." dedi.10. sınıf öğrencisi Kemal Enes Ulu da Türkiye'yi yurt dışında temsil etmenin onur verici bir durum olduğunu, kendi kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacağını dile getirdi.