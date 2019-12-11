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Çankırılı taksiciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çankırı'da taksiciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:50Çankırılı taksiciler AA'nın
'da taksiciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde görev yapan taksiciler, AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alarak , yaşam ve kategorilerinde seçim yaptı.
Taksiciler, oy birliğiyle haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğraflarına oy verdi.
Kentte taksicilik yapan Ahmet Dönmez, fotoğrafların hepsini çok beğendiğini belirterek, "Fotoğrafları çeken muhabirlerin emeğine sağlık. Her fotoğraf birbirinden güzel, seçmekte bayağı zorlandık ancak oy birliğiyle üç kategoride fotoğrafları oyladık." dedi.
Taksicilerden İbrahim Çaylak da fotoğrafların hepsinde büyük emek olduğunu ifade ederek, Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür etti.

Cumhuriyet Mahallesi, Behçet Alkan, Halil Fidan, Çankırı, Güncel

Kaynak: AA

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