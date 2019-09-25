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Cankul, İtfaiyecilerin gününü kutladı

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, İtfaiye Haftası dolayısıyla Kepsut İtfaiye amirliği personelini ziyaret etti.

25.09.2019 16:08Cankul, İtfaiyecilerin gününü kutladı
Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, İtfaiye Haftası dolayısıyla Kepsut İtfaiye amirliği personelini ziyaret etti.

Başkan Cankul yayımladığı mesajında, "Osmanlı'dan günümüze kadar gelen, 25 Eylül 1923' de belediyelere devredilen itfaiyecilik kutsal bir meslektir. Her yıl 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bu yıl 305.yılını kutladığımız İtfaiyecilik; bilgi, tecrübe, cesaret ve özveri isteyen, en riskli ve en stresli mesleklerden birisidir. İtfaiyeciler, silahı hortum ve mermisi su olan ateş savaşçılarıdır. Vatandaşın yangına karşı can ve mal güvenliğini koruma görevini üstlenen itfaiyecilerin; her türlü koşulda hiç bir menfaat gözetmeden düşündüğü tek şey kurtarmak ve söndürmektir. Ödülü ise başarılı olduğunda duyduğu hazdır.Yangın, deprem, sel felaketi, trafik kazaları gibi acil durumlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde kendi canlarını bir saniye bile düşünmeden zor durumda olan her canlıya, 7-24 fedakarca koşan ve hayat kurtaran kahramanlarımızın İtfaiye Haftasını kutluyorum" dedi. - BALIKESİR

İsmail Cankul, İtfaiye, Kepsut, Güncel

Kaynak: İHA

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