Haberler » genel » Cankurtaran tünelinde kaza: 1 ölü 2 yaralı - Haber

Cankurtaran tünelinde kaza: 1 ölü 2 yaralı

Cankurtaran tünelinde kaza: 1 ölü 2 yaralıARTVİN - Artvin'de Cankurtaran tünelinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

27.11.2019 21:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:57
Cankurtaran tünelinde kaza: 1 ölü 2 yaralı
ARTVİN - Artvin'de Cankurtaran tünelinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye Hopa Borçka arasındaki Cankurtaran Tünelinde T.Y' nın kullandığı 08 AAC 719 plakalı otomobil, F.A'nın kullandığı 08 K 5179 plakalı kamyonda çarptı.
Kazada araç sürücüleri ile Taner Yılmaz'ın kullandığı araçta bulunan N. Ş. yaralandı.
Yaralılardan Nuray Şentürk, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hopa Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.
Kamyon sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, otomobil sürücüsü ise Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza sonrası alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdanesiyle söndürülürken, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan Cankurtaran Tüneli yolun temizlenmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Cankurtaran tünelinde kaza: 1 ölü 2 yaralı

Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
22:07 Kırıkkale'de gıda denetim seferberliği başladı
22:05 Ton balıkları vatandaşların ilgi odağı oldu
22:02 Anneye son görev: Abdul Gani el Erzurumi annesinin cenaze namazını kıldırdı
21:56 Cankurtaran tünelinde kaza: 1 ölü 2 yaralı
21:40 Sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu defnedildi
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
10:34 Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 22:47:31