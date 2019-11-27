Cankurtaran tünelinde kaza: 1 ölü 2 yaralı 3. Sayfa Kaynak: İHA
ARTVİN - Artvin'de Cankurtaran tünelinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye Hopa Borçka arasındaki Cankurtaran Tünelinde T.Y' nın kullandığı 08 AAC 719 plakalı otomobil, F.A'nın kullandığı 08 K 5179 plakalı kamyonda çarptı.Kazada araç sürücüleri ile Taner Yılmaz'ın kullandığı araçta bulunan N. Ş. yaralandı.Yaralılardan Nuray Şentürk, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hopa Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.Kamyon sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, otomobil sürücüsü ise Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Kaza sonrası alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdanesiyle söndürülürken, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan Cankurtaran Tüneli yolun temizlenmesiyle tekrar trafiğe açıldı.