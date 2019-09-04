Cankurtaranlar bin 495 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde görev alan cankurtaranlar yaz sezonunda başlattığı cankurtaran hizmeti bu güne kadar pek çok vatandaşın hayatını kurtardı. Bu kapsamda Kocaeli'nin mavi bayraklı plajlarında 2005 yılından bu yana görev yapan KOSKEM cankurtaranları, 2019 yılı deniz sezonunun başından bu güne kadar toplam 1.495 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Cankurtaran hizmeti sayesinde güven veren Kocaeli sahilleri çevre illerden de ilgi görüyor. Sahiller özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyenlerle dolup taşıyor.

111 KİŞİ KURTARILDI

Cankurtaranlar geçtiğimiz hafta içerisinde 111 kişiyi kurtardı. Vakalara hızlı bir şekilde müdahale eden cankurtaranlar 10 sahil bölgesinde pür dikkat görev yapıyor. Cankurtaranlar Cebeci bölgesinde 42, Kerpe 1, Kumcağız bölgesinde 49, Miço bölgesinde 1, Sarısu bölgesinde 1, Seyrek bölgesinde 3, Bağırganlı bölgesinde 10 ve Bayramoğlu plajında 4 kişiyi kurtardı. Bu bölgelerde KOSKEM'le birlikte görev yapan ambulans birimi de 34 vatandaşa çeşitli durumlardan dolayı sağlık hizmeti verdi.

10 BÖLGEDE HİZMET

Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için İtfaiye Daire Başkanlığı KOSKEM, 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmetini vermeye devam ediyor. Haftanın 7 günü Karamürsel Altın Kemer Plajı, Ereğli Plajı, Darıca Bayramoğlu Halk Plajı, Darıca Bayramoğlu Kadınlar Plajı) Ve Karadeniz Sahillerinde İse (Cebeci Halk Plajı, Kerpe Halk Plajı, Kumcağız Halk Plajı, Sarısu Halk Plajı, Seyrek Halk Plajı, Bağırganlı Halk Plajı) olmak üzere 10 bölgede çalışma yapılıyor. Bu yıl Kocaeli İtfaiye Dairesi personeli ve gönüllüler, Gebze Teknik Üniversitesi, AKUT Kocaeli, MAG Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu Derneği, Mercan Yüzme Kulübü ve Kocaeli Yüzme Kulübü'nden toplam 200 cankurtaran görev alıyor.