03.07.2019 18:44
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Cankurtaranlar iş başında

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, geçen ay 361 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, geçen ay 361 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Ekipler, Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, özellikle dalgalı ve rip akıntısının bulunduğu bölgelerde boğulma vakalarına karşı teyakkuzda bek halinde çalışıyor.
Sahillerde 61 personel, 40 cankurtaran kulesi, 7 jet ski ve bir zodyak bot ile görev yapan ekipler, 1 Haziran'dan bu yana Karasu'da 279, Kocaali'de 68 ve Kaynarca'da 14 kişi olmak üzere 361 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Vatandaşlardan 113'ü hastaneye sevk edilirken, 248 kişi de ayakta tedavi edildi. Vakalardan sadece ikisi ölümle sonuçlandı.
Haftanın 7 günü 09.00-19.00 saatlerinde sahilleri kontrol altında tutan ekipler, yaptıkları anonslarla vatandaşları rip akıntısı ve dalgalı denizde yüzmenin tehlikelerine karşı bilinçlendiriyor. Cankurtaranlar iş başında
Kaynak: AA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Kocaali, Karasu, Güncel

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