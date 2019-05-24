"Canlanan Sesler" ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Uşak Üniversitesi
İletişim Fakültesi Hakla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümünün katkılarıyla Uşak Belediyesi
Kent Tarihi Müzesi'nde düzenlen "Canlanan Sesler" sergisi ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
Yaklaşık 150 parçadan oluşan sergiyi ziyaret edenler 1930'lardan kalma klasik gramofonda taş plaktan eski Türk Sanat Musikisi melodilerini dinleme imkanı buluyor. Sergide 45'lik plak örnekleri, çok bilinen sanatçıların klasik haline gelmiş eski plak kapakları,1920 ve 30'lu yıllardan kalma pil ve kömürle çalışan radyolar yer alıyor.
Konuyla ilgili olarak bilgi veren müze görevlisi Arkeolog Cengiz Doğan, sergiyi ziyaret edenlerin Uşak tarihiyle ilgili ilkleri görmenin yanı sıra Türk Sanat Musikisinin melodileri içerisinde nostaljik bir gezi yapma fırsatı bulduklarını söyledi. Sergiye, öğrenciler, orta yaş üzeri vatandaşlar ve gramofonu merak eden çocuklar tarafından yoğun ilgi gösterildiğini vurgulayan Doğan; "Biz Kent Tarihi Müzesi'ni bu tür sergilere açmaya çalışıyoruz. Daha önce de Uşak üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüyle 10 gün süren bir sergi yaptık. Burada Uşak Üniversitesi öğrencilerinin yıl sonuna kadar yaptıkları tabloları herkesin kendisine göre seçtiği konuları sergiledik. Bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmeyi ve müzemizi halka daha fazla açmayı planlıyoruz. Herkesi müzemize bekliyoruz" dedi. - UŞAK
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Kaynak: İHA