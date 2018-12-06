Beşiktaş, Ryan Babel'i Gönderme Kararı Aldı

Kartal'da Ryan Babel'in geleceği belirsizliğini koruyor. Sakatlığı yüzünden bir süredir sahalardan uzak olan Hollandalı oyuncu için yönetim kurulunun ortak görüşüyle bir karar alacak olan Başkan Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş'in istemesi durumunda af kapısını açacak. Teknik heyetin raporunu bekleyen siyah-beyazlı yönetim, Babel ile yeni sözleşme yapmaya ise sıcak bakmıyor.

Takımı gençleştirmek için harekete geçen Beşiktaş Yönetimi bu plan çerçevesinde 32 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmaya çalışacak. Devre arasında Çin'den iyi bir teklif gelmesi halinde Babel'le Ocak ayında vedalaşacak olan siyah-beyazlı yönetimin, ilerleyen yaşı nedeniyle yetenekli futbolcuyu elden çıkarmanın hesaplarını yaptığı aktarıldı.

"SOSYAL MEDYADA YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Çin'e soğuk bakan fakat astronomik bir teklif gelmesi halinde Beşiktaş'ın da para kazanması için bu ülkeye gidebileceğini menajerine ileten Babel'in aynı zamanda, "Ben para alıp, yatmayı isteyen birisi değilim. İyileşir iyileşmez oynamak ve yine şampiyonluk yaşamak istiyorum. Sosyal medyada yanlış anlaşıldım. Tamamen espirili bir yaklaşımda bulunmak istemiştim. Taraftarı kırdığımı anladığım an özür diledim" ifadelerini kullandığı vurgulandı.

YILDA 2,1 MİLYON EURO KAZANIYOR

Beşiktaş Yönetimi devre arası cazip bir teklif gelmemesi halinde ise Ryan Babel ile sezon sonu bir kez daha masaya oturacak. Yıllık 2.1 milyon euro kazanan deneyimli oyuncuya bu ücreti ödemek istemeyen yönetim, sunulacak yeni şartları kabul etmemesi durumunda Babel'in yerine genç bir kanat oyuncusu transfer edecek.

88: Ryan Babel, Beşiktaş formasıyla 88 resmi müsabakaya çıkarken 29 gol, 12 asiste imza attı.