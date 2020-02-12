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Canları sıkıldığı için otomobil lastiği kesmişler

İZMİT'te, bir otomobilin 4 lastiğini kesen 3 şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

12.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:14Canları sıkıldığı için otomobil lastiği kesmişler

İZMİT'te, bir otomobilin 4 lastiğini kesen 3 şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Görüntülerden kimlikleri belirlenerek yakalanan şüpheliler, lastikleri canları sıkıldığı için kestiklerini söyledi.

Yenidoğan Mahallesi'nde 3 Şubat gecesi yaşanan olayda, A.B.?ye ait otomobilin 4 lastiği kesildi. Sabah işe gitmek için evden çıkan A.B., aracının 4 lastiğinin kesik olduğunu görünce  polise verdi. Polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. 3 kişiden birinin aracın lastiklerini kestiği görüldü.

M.K. (16),  A.A. (19) ve T.Y. (19) olduğu belirlenen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde lastikleri canları sıkıldığı için kestiklerini söyledi.

Otomobil sahibin zararını karşılaşacaklarını belirten 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

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