Canlı anlatım | Koronavirüs salgınında son durum: Covid-19 ile ilgili bugün ne oldu?
Son 3 ayda dünyaya hızla yayılarak 5 binden fazla hayata mal olan koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edilen ülkelerin sayısı artıyor. Covid-19 vaka sayısı küresel çapta 137 bini geçti, 70 bine yakın kişi ise sağlığına kavuştu.
13.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:46
Son 3 ayda dünyaya hızla yayılarak 5 binden fazla hayata mal olan koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edilen ülkelerin sayısı artıyor.
Covid-19 vaka sayısı küresel çapta 137 bini geçti, 70 bine yakın kişi ise sağlığına kavuştu.
Covid-19 vaka sayısı küresel çapta 137 bini geçti, 70 bine yakın kişi ise sağlığına kavuştu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Dünya
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