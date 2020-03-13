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Canlı anlatım | Koronavirüs salgınında son durum: Covid-19 ile ilgili bugün ne oldu?

Son 3 ayda dünyaya hızla yayılarak 5 binden fazla hayata mal olan koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edilen ülkelerin sayısı artıyor. Covid-19 vaka sayısı küresel çapta 137 bini geçti, 70 bine yakın kişi ise sağlığına kavuştu.

13.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:46
Canlı anlatım | Koronavirüs salgınında son durum: Covid-19 ile ilgili bugün ne oldu?
Son 3 ayda dünyaya hızla yayılarak 5 binden fazla hayata mal olan koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edilen ülkelerin sayısı artıyor.

Covid-19 vaka sayısı küresel çapta 137 bini geçti, 70 bine yakın kişi ise sağlığına kavuştu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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