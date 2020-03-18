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Canlı Anlatım | Türkiye'de koronavirüs: 9 Avrupa ülkesinden Türk vatandaşların tahliyesi tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliye işlemlerinin saat 06.00 itibarıyla tamamlandığını bildirdi

18.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:12
Canlı Anlatım | Türkiye'de koronavirüs: 9 Avrupa ülkesinden Türk vatandaşların tahliyesi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye 'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliye işlemlerinin saat 06.00 itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan 9 Avrupa ülkesinden dönmek isteyen vatandaşlara ilişkin 15 Mart'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile toplantı yaptıklarını hatırlattı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : fuat oktay, Türkiye, Avrupa, Dünya

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