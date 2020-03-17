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Canlı Anlatım | Türkiye'de koronavirüs: 'Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek'

Sağlık Bakanı Koca: Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım

17.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:19
Canlı Anlatım | Türkiye'de koronavirüs: 'Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Covid-19) ilişkin tedbirlerin sıkı tutulmasını istedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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