Canlı Anlatım | Türkiye'de son durum: Cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namazlara ara veriliyor
Canlı Anlatım | Türkiye'de son durum: Koronavirüs vakası sayısı 18'e çıktı.
16.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:48
Canlı Anlatım | Türkiye 'de son durum: Koronavirüs vakası sayısı 18'e çıktı. Almanya 'dan birkaç bin Türk, Türkiye'ye getirilip 14 gün karantinada bekletilecek. Türkiye'de bugüne kadar koronavirüs sebebiyle ölüm yaşanmadı.View on euronews
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Almanya, Türkiye, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Haberler
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Haberler
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Haberler
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Haberler
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Haberler
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Haberler
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti