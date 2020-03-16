Canlı Anlatım | Türkiye'de son durum: Koronavirüs vakası sayısı 18'e çıktı
Koronavirüsün Avrupa'da en az görüldüğü ülkelerden biri Türkiye'de toplam vaka sayısının 18'e çıktığı belirtildi. Ülkede Covid 19 nedeniyle bugüne kadar herhangi bir ölüm yaşanmadı
16.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:33
Koronavirüsün Avrupa 'da en az görüldüğü ülkelerden biri Türkiye 'de toplam vaka sayısının 18'e çıktığı belirtildi. Ülkede Covid 19 nedeniyle bugüne kadar herhangi bir ölüm yaşanmadı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : fahrettin koca, Türkiye, Avrupa, Dünya
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