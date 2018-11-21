Canlı Arama Köpeği Yetiştiren Eğitmenler Ödüllendirildi

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:13



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:13

Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen eğitimlerde başarılı olan 3 canlı arama köpeği eğiticisine ödül verildi.Afyon AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen ödül töreninde konuşan AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, Afyon AFAD olarak Türkiye'de canlı aramada kullanılacak tüm köpeklerin katıldığı bir sınav gerçekleştirildiğini söyledi.Canlı arama köpeklerinin eğitimlerinin ve sınavlarının Afyonkarahisar'da yapıldığını hatırlatan Buldan, "Sınava STK, TSK, Emniyet müdürlüğü bünyesinde görev alan, arama kurtarmalarda ekiplere destek olan köpeklerin sınavlarını başarı ile gerçekleştirdik. Köpekler ve eğiticileri bir ay süreyle iki etap şeklinde hem eğitim yeterliliği, hem de görev yeterliliği konularında 15'er gün süreyle burada kaldı. Oluşturulan komisyon tarafından bu köpek ve eğiticiler sınavdan geçirildi." diye konuştu.Bu yıl sınava 33 köpekli arama timinin müracaat ettiğini belirten Buldan, şunları kaydetti:"Sınav sonucunda Afyonkarahisar AFAD'tan Selim Babuç, Ardenlove adlı köpeği ile birinci oldu. Geçen yıl birinciliği İzmir bölgesinden kazanmışlardı. Bu sene biz birinciliği kazandık. İkinciliği ise Bursa İHH Arama Kurtarma Ekibinden İbrahim Güler, Marcy adlı köpeği ile kazandı. AFAD Van ekibinden ise Niyazi Özbek adlı eğitici, Paşa adlı köpeği ile üçüncü oldu."Açıklamanın ardından dereceye girenlere Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan ve Vali Yardımcısı Gülihsan tarafından ödül ve plaketleri verildi.