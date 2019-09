CANLI: Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaşanan gelişmeler

İklim değişikliğinin etkileri dünya çapında her zamankinden daha fazla hissedilir hale geldi. Hükümetler her ne kadar Paris İklim Anlaşması kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele için kendi yol haritalarını çizmiş olsa da, bu planlar küresel ısınmanın daha vahim sonuçlara varmadan 2 derece ile sınırlandırılması için yetersiz kalabilabilir.Ülkelerin iklim değişiğikliğiyle mücadele gücünü arttırmak ve mücadele stratejilerini güçlendirmek hedefiyle yeni yollar ve pratik yöntemler bulmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler İklim Hareketi Zirvesi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki toplandı.