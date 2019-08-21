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Soylu'nun "Yakaladık" dediği canlı bombanın gözaltına alınması kamerada: Dağılın buradan, uzaklaş!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'dan çıkarken yakaladıklarını söylemişti. O canlı bombanın yakalanma anı ortaya çıktı.

21.08.2019 10:20
Soylu'nun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece katıldığı bir programda " Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'dan çıkarken yakaladık" demişti. O teröristin yakalanma anı, bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl'e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir terörist 8 Ağustos'ta yakalanmıştı. Polis tarafından yakalanan terörist gözaltına alınırken, üzerindeki düzenek ise sökülerek fünye ile patlatılmıştı.

Teröristin yakalanma anına TRT Haber ulaştı. Öte yandan teröristin örgütün Suriye'deki kamplarından geldiği ortaya çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, güvenlik güçlerinin tedbir amaçlı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldığı görülüyor. Videoda, merakları vatandaşları uyaran güvenlik güçlerinin "Dağılın buradan. Uzaklaş. Neye bakıyorsunuz?" dediği duyuluyor.

SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı programına katılan Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtlamıştı. Soylu, programda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'dan çıkarken yakaladık. Bundan tam bir hafta önce onun tam 4 katı büyüklüğündeki bir bombayı daha yakaladık. Yılbaşından bu güne kadar 160 önemli olayı engelledi bizimkiler. Bunlardan bir tanesi gerçekleşmiş olsaydı uluslararası problem haline gelecekti."

Soylu'nun

Süleyman Soylu, Şanlıurfa, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (9)
MAHMUT: Helal olsun güvenlik güçlerimize Allah yar ve yardımcıları olsun.
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URFALI: adamın işi gücü yalan, bu kişi haşimiye esnafı tarafından urfada yakalanmış biridir. yerel medyada konuyla ilgili baya haber var, genel manada türkiyede haber olmadı, şimdi de biri çıkmış, eski görüntüler üzerinden prim yapıyor işte. . türkiyedeki genel siyaset bu olsa gerek
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MAHMUT DEMİR: balıklıgölde yakalanması doğru ama bu görüntü şablıurfa bahçeli evlerdeyakalanan bambacının görüntüsü
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0 0
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GÖKTÜRK4234: SOYLU İŞİNİ İYİ YAPIYOR
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9 1
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KOYUN KOYUN MELERİZ: sayın bakanım yapılan işi taktire değer olsa bile sizi hiç samimi ve sıcak birisi olarak göremiyorum tanıdığımdan değil sadece hissi bir durum.
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1 6
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ZEKİ: Sayın bakanımız Süleyman beyi ve güvenlik kuvvetlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Allah yardımcıları olsun.
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ADINIZI YAZIN: uzaktan tarayın ne uğrasıyorsunuz kardesm
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HAYDAR: Adamin kiralisin senin gibi adam gelmedi daha
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HELAL: Allahina kurban sonuna kadar seninleyiz
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