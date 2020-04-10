Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Canlı hayvan pazarında taşınma işlemleri başladı

Bayburt'ta iler ki tarihte Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde yapımı devam eden Tarım Yerleşkesinde hizmet verecek olan belediyeye ait canlı hayvan pazarında taşınma işlemleri başladı.

10.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:35
Canlı hayvan pazarında taşınma işlemleri başladı
Bayburt 'ta iler ki tarihte Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde yapımı devam eden Tarım Yerleşkesinde hizmet verecek olan belediyeye ait canlı hayvan pazarında taşınma işlemleri başladı.

Taşınma işlemleri kapsamında söküm ve yıkım işlerinin yapıldığı canlı hayvan pazarı artık Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesinde yeni yapılan alanda hizmet verecek.

Buradaki çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yapımı devam eden Tarım Yerleşkesinin şehri tarım ve hayvancılık alanında bölgenin yıldızı haline getireceğini belirterek, "Artık sonuna doğru yaklaştık, inşallah her donanımıyla canlı hayvan pazarı ve kesimhanemizi hazır hale getirerek Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde bulunan Tarım Yerleşkemizde hizmet vermeye başlayacağız. Noksanlıklarını tamamlamaya çalışıyoruz. Bir bölümünün ihalesini yaptık. Mezbahanenin ihalesini de yakın bir zamanda yapacağız. Şu an var olan hayvan pazarımızı tamamen boşaltıp yeni yerimizde korona virüs (Kovid-19) yasakları kalktığında vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
İstanbul’da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Haberler
İstanbul'da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Haberler ›› Güncel ››Canlı hayvan pazarında taşınma işlemleri başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:04: Kosova'da sağlık çalışanlarına moral konseri-2 - Haber 18:03: Zabıta'dan polislere tatlı - Haber 18:02: Hindistan'da yevmiyeli işçiler "Kovid-19 kısıtlamalarının süresinin uzatılması" ihtimalinden... - Haber 18:02: Filipinler'de salgın nedeniyle sağlık çalışanlarının yurt dışına çıkışı yasaklandı - Haber 18:00: MANİSA Esnafların dikkati anne ve yedi yavru kediyi kurtardı - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler