<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/8-mart-dunya-kadinlar-gunu/' title='8 Mart Dünya Kadınlar Günü'>8 Mart Dünya Kadınlar Günü</a> dolayısıyla <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'da binlerce kadın '<a class='keyword' href='/8-mart/' title='8 Mart'>8 Mart</a> Feminist <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/gece-yuruyusu/' title='Gece Yürüyüşü'>Gece Yürüyüşü</a>' için <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istiklal-caddesi/' title='İstiklal Caddesi'>İstiklal Caddesi</a>'nde bir araya geldi.