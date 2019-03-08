08 Mart 2019, 21:58
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Canlı | Kadınlar Günü Yürüşüne Polis Biber Gazı ve Plastik Mermiyle Müdahale Etti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul'da binlerce kadın '8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü' için İstiklal Caddesi'nde bir araya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul'da binlerce kadın '8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü' için İstiklal Caddesi'nde bir araya geldi. Gece Yürüyüşü, İstiklal Caddesi, Dünya Kadınlar Günü, Dünya
Kaynak: Euronews.com