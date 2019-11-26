Haberler » Güncel » Canlı langırtta ön eleme heyecanı başladı - Haber

Canlı langırtta ön eleme heyecanı başladı

Başakşehir Gençlik Oyunları'nda, heyecan canlı langırt turnuvası ile devam ediyor.

26.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:47Canlı langırtta ön eleme heyecanı başladı
Gençlik Oyunları'nda, heyecan canlı langırt turnuvası ile devam ediyor. Oyuncuların bellerinden bağlanarak sadece ayaklarını kullanıldığı canlı langırtta, 55 ortaokuldan 4 bin 764 öğrenci mücadele edecek.

Başakşehir Belediyesi'nin ilçe genelindeki ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilere sporu sevdirmek amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Gençlik Oyunları, canlı langırt müsabakalarıyla devam ediyor. İlçe genelindeki 55 ortaokulun katıldığı turnuvada, ön eleme müsabakaları başladı. Başakşehir Parkı'nda gerçekleştirilen ön elemelerde, ilk olarak Başakşehir Emin Saraç Ortaokulu öğrencilerinin kurduğu takımlar karşı karşıya geldi. Okullarını Gençlik Oyunları'nda temsil edebilmek için kıyasıya mücadele eden ortaokul öğrencileri, 13 Aralık'ta yapılması planlanan finalde yer almayı hedefliyor. Sadece ortaokulların mücadele edeceği canlı langırt turnuvasında, 2 bin 961'i erkek, bin 803'ü kız toplam 4 bin 764 öğrenci şampiyonluk için ter dökecek. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:57 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4
16:56 Ordu'da tır devrildi: 1 yaralı
16:52 Boğularak hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
16:52 ÇESOB'tan Arasta teşekkürü
16:51 3. Çevreyolunda refüj düzenleme çalışması
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:37 Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: Yaralılar var
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:10 Pierre Webo ve Ekrem Dağ, Başakşehir'e yardımcı antrenör oldu
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
26.11.2019 16:58:44