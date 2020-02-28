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Canlı mühreyle kaçak kınalı keklik avına 39 bin TL para cezası

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Iğdır Bulakbaşı kırsalında canlı mühre ile avlanan 9 şahsa toplam 39 bin 264 TL para cezası verdi.

28.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:55Canlı mühreyle kaçak kınalı keklik avına 39 bin TL para cezası
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Iğdır Bulakbaşı kırsalında canlı mühre ile avlanan 9 şahsa toplam 39 bin 264 TL para cezası verdi.

Iğdır'ın Aralık ilçesi Bulakbaşı kırsalında av koruma ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştiren Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, canlı mühre ile kaçak kınalı keklik avı yapan 9 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, hemen Taşburun Jandarma Karakol Komutanlığına verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tutukladıkları 9 şahsa 26 bin 764 TL idari para cezası, 12 bin 480 TL tazminat cezası olmak üzere toplam 39 bin 264 TL para cezası kesti. Operasyonda canlı mühre olarak kullanılan 16 kınalı kekliğe ve kafeslere de el konuldu.

Operasyonda ele geçirilen kınalı keklikler veteriner hekim muayenesinin ardından doğaya bırakılırken kafesler de yakılarak imha edildi. - IĞDIR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

28.02.2020 13:45:27