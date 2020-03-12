Canlı Tablo | Hangi ülkede ne kadar koronavirüs vakası tespit edildi? Kaçı öldü, kaçı iyileşti?
Salgının önemine dikkat çekmek isteyen Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'u pandemi olarak nitelendirdi. Peki dünya genelinde bugüne kadar kaç vaka teşhis edildi? Bunların kaçı ölümle sonuçlandı, kaçı iyileşti?
12.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:16
İlk defa aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve 3-4 ay gibi kısa bir sürede 120'den fazla ülkeye yayılan Covid-19 hastalığı, mart ayında Türkiye'de de tespit edildi.
Salgının önemine dikkat çekmek isteyen Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'u pandemi olarak nitelendirdi. Peki dünya genelinde bugüne kadar kaç vaka teşhis edildi? Bunların kaçı ölümle sonuçlandı, kaçı iyileşti?
Salgının önemine dikkat çekmek isteyen Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'u pandemi olarak nitelendirdi. Peki dünya genelinde bugüne kadar kaç vaka teşhis edildi? Bunların kaçı ölümle sonuçlandı, kaçı iyileşti?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan, Dünya
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