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Canlı Tablo | Hangi ülkede ne kadar koronavirüs vakası tespit edildi? Kaçı öldü, kaçı iyileşti?

Salgının önemine dikkat çekmek isteyen Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'u pandemi olarak nitelendirdi. Peki dünya genelinde bugüne kadar kaç vaka teşhis edildi? Bunların kaçı ölümle sonuçlandı, kaçı iyileşti?

12.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:16
Canlı Tablo | Hangi ülkede ne kadar koronavirüs vakası tespit edildi? Kaçı öldü, kaçı iyileşti?
İlk defa aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve 3-4 ay gibi kısa bir sürede 120'den fazla ülkeye yayılan Covid-19 hastalığı, mart ayında Türkiye'de de tespit edildi.

Salgının önemine dikkat çekmek isteyen Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'u pandemi olarak nitelendirdi. Peki dünya genelinde bugüne kadar kaç vaka teşhis edildi? Bunların kaçı ölümle sonuçlandı, kaçı iyileşti?
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan, Dünya

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