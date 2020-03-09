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CANLI YAYIN DUYURUSU

Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens'in açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

09.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:48
CANLI YAYIN DUYURUSU

Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens'in açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

CANLI YAYIN DUYURUSU
Etiketler : DHA, Spor
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