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CANLI YAYIN DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile düzenlenen milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin protokolünü DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

12.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:22
CANLI YAYIN DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile düzenlenen milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin protokolünü DHA olarak CANLI yayınlamaktayız


Kaynak: DHA

Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, DHA, Spor

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