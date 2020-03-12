CANLI YAYIN DUYURUSU

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Başakşehir - FC Kopenhag maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
12.03.2020 22:51 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:51
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Başakşehir - FC Kopenhag maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. DHA olarak CANLI yayındayız.
Kaynak: DHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Başakşehir, İstanbul, Spor
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