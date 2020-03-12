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CANLI YAYIN DUYURUSU

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın FC Kopenhag maçının ardından yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

12.03.2020 23:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:26
CANLI YAYIN DUYURUSU

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın FC Kopenhag maçının ardından yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


Kaynak: DHA

Etiketler : Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Kopenhag, İstanbul, Spor

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