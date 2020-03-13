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CANLI YAYIN DUYURUSU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasındaki protokol anlaşmasından DHA olarak CANLI yayındayız.

13.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:21
CANLI YAYIN DUYURUSU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasındaki protokol anlaşmasından DHA olarak CANLI yayındayız.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, milli eğitim bakanlığı, MEB, Spor

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