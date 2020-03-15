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CANLI YAYIN DUYURUSU

Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray maçı öncesi takımlarını tesislerden uğurluyor.

15.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:05
CANLI YAYIN DUYURUSU

Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray maçı öncesi takımlarını tesislerden uğurluyor. DHA olarak CANLI yayındayız


Kaynak: DHA

Etiketler : Galatasaray, Spor

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