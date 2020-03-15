CANLI YAYIN DUYURUSU

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Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray maçı öncesi takımlarını tesislerden uğurluyor.
15.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:05
Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray maçı öncesi takımlarını tesislerden uğurluyor. DHA olarak CANLI yayındayız
Kaynak: DHA
Etiketler : Galatasaray, Spor
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