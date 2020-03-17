Menü
Haberler ›› Spor ››CANLI YAYIN DUYURUSU - Spor

CANLI YAYIN DUYURUSU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA ile yapılan görüşme sonrası basın toplantısı düzenliyor.

17.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:14
CANLI YAYIN DUYURUSU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA ile yapılan görüşme sonrası basın toplantısı düzenliyor.

DHA olarak CANLI yayındayız.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Spor
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Spor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Spor
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Spor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Spor
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Spor
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı