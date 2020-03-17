CANLI YAYIN DUYURUSU
CANLI YAYIN DUYURUSUAvrupa'dan gelen Türklerin kalacakları yurtlara gelişleri sürüyor.
17.03.2020 21:53 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:53
CANLI YAYIN DUYURUSU
Avrupa 'dan gelen Türklerin kalacakları yurtlara gelişleri sürüyor. Güngören'deki yurttan canlı yayındayız.
Kaynak: DHA
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