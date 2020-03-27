CANLI YAYIN DUYURUSU
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın sosyal medya üzerinden yayınlanacak olan "Eşit Ağırlık" programındaki açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
27.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:25
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın sosyal medya üzerinden yayınlanacak olan "Eşit Ağırlık" programındaki açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız
Kaynak: DHA
Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, Ateş Kara, Spor