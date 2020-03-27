CANLI YAYIN DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın sosyal medya üzerinden yayınlanacak olan "Eşit Ağırlık" programındaki açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız

Kaynak: DHA